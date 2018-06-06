وزراء دفاع حلف الناتو يبحثون غدا إرسال مهمة جديدة إلى العراق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء الدفاع يبحثون في اجتماعهم غدا إرسال مهمة جديدة إلى العراق.

أمستردام- سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "سنبحث الإرهاب في المنطقة وإرسال مهمة جديدة إلى العراق غدا"، مؤكدا: "عندما تكون المنطقة آمنة من الإرهاب نكون نحن هنا في أمان أيضا".

وأضاف الأمين العام للحلف: "وزراء دفاع الناتو يجتمعون لأول مرة في هذا المبنى الجديد، غدا وبعد غد الجمعة، قبل القمة في يوليو/ تموز المقبل، للتشاور حول امتلاكنا أساليب الدفاع الصحيحة في الأماكن الصحيحة".

وتابع: "ليس للتشاور حول إيجاد دفاعات جديدة، ولكن للتجديد والتأكيد على الدفاعات الموجودة أصلا".

وعن قضية العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، قال ستولتنبرغ: "تعاونا مع الاتحاد الأوروبي وسنبقى كذلك وسنجتمع مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لبحث الخطوات الجديدة، رأينا نتائج جيدة، والاتحاد الأوروبي والناتو معا موحدان ضد هجوم سالزبوري".