وزراء دفاع حلف الناتو يبحثون غدا إرسال مهمة جديدة إلى العراق

أمستردام- سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "سنبحث الإرهاب في المنطقة وإرسال مهمة جديدة إلى العراق غدا"، مؤكدا: "عندما تكون المنطقة آمنة من الإرهاب نكون نحن هنا في أمان أيضا".
وتابع: "ليس للتشاور حول إيجاد دفاعات جديدة، ولكن للتجديد والتأكيد على الدفاعات الموجودة أصلا".
وعن قضية العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، قال ستولتنبرغ: "تعاونا مع الاتحاد الأوروبي وسنبقى كذلك وسنجتمع مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لبحث الخطوات الجديدة، رأينا نتائج جيدة، والاتحاد الأوروبي والناتو معا موحدان ضد هجوم سالزبوري".
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