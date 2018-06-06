انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية لحماية الممتلكات الثقافية في "اليونسكو"

وتعتبر مصر بهذا الانتخاب هي أول دولة عربية تتولى اللجنة منذ إنشائها عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.
وتابع: "وذلك من خلال القيام بتكثيف بناء القدرات في مجالات منع الإتجار غير المشروع ونشر الوعي بخطورة تهريب الآثار والحفر الخلسة، وأيضا الاهتمام بضرورة وجود قواعد بيانات للآثار بالدول العربية، والحد من المزادات التي تقام في بعض دول العالم وإيجاد الآليات المناسبة التي تمنع تنظيمها".
جدير بالذكر أن أول انعقاد لهذه اللجنة كان عام 2013 وهي تضم 18 عضوا، وتم انتخاب مصر عضوا فيها خلال اجتماعات الدورة السابقة لعام 2017 وتنتهي عضويتها عام 2022.
وفي سياق متصل شارك وفد مصر الدائم في اليونسكو في اجتماعات الدورة الـ 21 للجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع في مقر اليونسكو في الفترة من 30 إلى 31 مايو، و التي تضم 22 عضوا.
وكان قد تم انتخاب مصر لعضويتها خلال أعمال الدورة الـ38 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت في عام 2015، وسوف تنتهي عضوية مصر في هذه اللجنة بنهاية عام 2019.
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