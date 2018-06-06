انتخاب مصر لرئاسة اللجنة الفرعية لحماية الممتلكات الثقافية في "اليونسكو"

انتخبت مصر، اليوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، في الفترة من مايو/أيار 2018 إلى مايو 2019.

وتعتبر مصر بهذا الانتخاب هي أول دولة عربية تتولى اللجنة منذ إنشائها عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

© Photo / Egyptian Ministry of Antiquities خبراء من اليونسكو و"الفاو" يزورون آثار "أبو مينا" في مصر

وقال جهاد الراوي، المشرف علي إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي، في بيان صحفي لوزارة الآثار المصرية وصل " سبوتنيك " نسخة منه، أن هذا الانتخاب جاء تقديرا للجهد الذي تبذله مصر في مجال استرداد ممتلكاتها الثقافية، مشيرة إلى أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة من خلال وزارة الآثار إلي التنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو للمضي قدما لخدمة المصالح العربية.

وتابع: "وذلك من خلال القيام بتكثيف بناء القدرات في مجالات منع الإتجار غير المشروع ونشر الوعي بخطورة تهريب الآثار والحفر الخلسة، وأيضا الاهتمام بضرورة وجود قواعد بيانات للآثار بالدول العربية، والحد من المزادات التي تقام في بعض دول العالم وإيجاد الآليات المناسبة التي تمنع تنظيمها".

جدير بالذكر أن أول انعقاد لهذه اللجنة كان عام 2013 وهي تضم 18 عضوا، وتم انتخاب مصر عضوا فيها خلال اجتماعات الدورة السابقة لعام 2017 وتنتهي عضويتها عام 2022.

وفي سياق متصل شارك وفد مصر الدائم في اليونسكو في اجتماعات الدورة الـ 21 للجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع في مقر اليونسكو في الفترة من 30 إلى 31 مايو، و التي تضم 22 عضوا.

وكان قد تم انتخاب مصر لعضويتها خلال أعمال الدورة الـ38 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت في عام 2015، وسوف تنتهي عضوية مصر في هذه اللجنة بنهاية عام 2019.