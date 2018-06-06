قطر ترد على السعودية بشأن رحلات الحج والعمرة لمواطنيها

ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على نظيرتها السعودية بشأن أداء مناسك الحج والعمرة للمواطنين القطريين، مؤكدة أن "العراقيل والإجراءات التعسفية" تفرضها المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بيانا جاء فيه: "الادعاء بعدم تمكين دولة قطر المواطنين والمقيمين فيها من الحج والعمرة، مؤكدة استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملةً ودون غيرهم من مسلمي العالم".

© Sputnik . Vitaliy Belousov أزمة جديدة بين قطر والسعودية

وأضاف البيان: "شواهد هذه الإجراءات عديدة فباب العمرة والحج عن طريق البر لا زال مغلقا تماما والتوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدة مباشرة أيضا غير متاح مما يحمل المعتمرين والحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض مشقة مضاعفة، هذا فضلا عن خضوع مسألة السماح للمواطنين والمقيمين في دولة قطر بدخول الأراضي السعودية إلى أهواء الموظفين المعنيين".

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو مجددا الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للنأي بالشعائر الدينية بعيدا عن التجاذبات السياسية، لا سيّما في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر إلى أنه تم تسجيل حالات عديدة حاولت التوجه للعمرة في الفترة الماضية، وتمّ منعها بالإضافة إلى تلقيها عددا من البلاغات من مواطنين قطريين حاولوا التواصل مع شركات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ولَم يتم التجاوب معهم.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية السعودية بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر في ممارسة الشعائر الإسلامية. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يونيو ٢٠١٨

ودعت الوزارة مجددا الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للنأي بالشعائر الدينية بعيدا عن التجاذبات السياسية، لا سيما في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.