بعد زيارة بنزيمة للغردقة... خبير سياحي: دعاية مجانية يجب استغلالها

قال الخبير السياحي والقيادي في اتحاد السياحيين المصريين، أحمد عبدالجواد، إن الأوضاع المستقرة حاليا في المدن السياحية المصرية، تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تزاحما عليها، خاصة مع اقتراب موسم عيد الفطر، وهو فترة انتعاش للقطاع.

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، أن زيارة لاعب فريق "ريال مدريد" كريم بنزيمة لمدينتي الغردقة ومرسى علم، خلال الأيام الماضية، تعد واحدة من أفضل الدعايات للسياحة المصرية، خاصة مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي.

​وتابع عبدالجواد: "مصر حطمت الرقم القياسي في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كأهم مقصد سياحي في استقبال مشاهير العالم في العامين 2017 و 2018، ولكنها ما زالت في انتظار مزيد من الانتعاش، خاصة مع تفاؤل القطاع كله بعودة السياحة الروسية مرة أخرى، بعد انقطاع تجاوز العامين ونصف".

ولفت الخبير المصري إلى أن الانتعاش السياحي في الوقت الحالي، أدى إلى خروج مصر من أزمتها السياحية، التي أعقبت سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، بعدما تأكد المشاهير حول العالم من أنها آمنة تماما، ونشروا ذلك على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أحمد عبدالجواد، أن القطاع السياحي في مصر على طريق استعادة قوته، من خلال الاتفاقات والتعاقدات التي تعقدها وزارة السياحة مع المؤسسات الدولية خارجيا، وأيضا اتفاقات رجال الأعمال المصريين داخليا، لاستقبال المشاهير الدوليين لمقاصد مصر السياحية في القاهرة والغردقة والأقصر وأسوان.

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وأكد القيادي في اتحاد السياحيين المصريين أن هذه التعاقدات تشمل استقدام ملوك وأمراء وفنانين وملكات جمال العالم، ولاعبي كرة القدم المشاهير، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد السياح عام 2016 من 5 ملايين سائح، ليصل العدد إلى أكثر من 8 ملايين سائح العام الماضي 2017.

وطالب الخبير السياحي وزارة السياحة، والشركات التي تستضيف مشاهير العالم، أن تقوم بالترويج الجيد لمثل هذه الزيارات في جميع أنحاء العالم، حيث أن تلك الزيارات إحدى أهم وسائل الدعاية للسياحة في مصر، وخاصة لمدينة الغردقة، لأنها تتابعها جميع وسائل الإعلام العالمية.

وأشار إلى أن زيارة لاعب بحجم ونجومية بنزيمة لمدينة الغردقة، تجعل المدينة محط اهتمام معظم الدول الأوروبية، وهو ما سيكون له تأثير كبير في عمليات وحملات الترويج للسياحة، ويسهل الأمور الدعائية كثيرا على الدولة، إذا قررت البدء في حملات منظمة للترويج للمدن السياحية المصرية.

وشدد القيادي في اتحاد السياحيين المصريين، على أنه بمجرد أن يضع أي من مشاهير عالم الفن أو كرة القدم صورته على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويقولون إنهم يستجمون في مدينة الغردقة، فإن هذا سيكون حافزا لملايين المتابعين لزيارة المدينة، وستكون دعاية عالمية مجانية للسياحة المصرية.