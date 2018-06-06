بعد رسالة الأمير إلى السلطان...لقاء قطري عماني في الدوحة

عقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية مع يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية القطرية، تم عقد جلسة مباحثات رسمية، اليوم الأربعاء 6 يونيو/حزيران، وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية القطري عبر حسابه على "تويتر": "سعدت بهذه الزيارة الأخوية من أشقائنا في سلطنة عمان إلى دولة قطر، سادت الأجواء الودية لقائي بأخي معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية".

سعدت بهذه الزيارة الأخوية من أشقاءنا في سلطنة #عمان إلى دولة #قطر، سادت الأجواء الودية لقائي بأخي معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. pic.twitter.com/qV6ZDZTWor — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 6, 2018

وكان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، تلقى رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وبحسب صحيفة "أثير" العمانية، تسلّم الرسالة خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله السفير علي بن فهد فالح الهاجري سفير دولة قطر لدى السلطنة، حيث تبادلا خلال المقابلة الأحاديث الوديَّة واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.