فضيحة قضائية في سوريا... أموات يبصمون على وثائق مهمة

فضيحة جديدة من فضائح مخالفات السوريين القضائية تتكشف يوما بعد يوم، وكان آخرها ما أعلنه مصدر قضائي بقيام بعض المواطنين بـ"تبصيم" أقاربهم للحصول على أموالهم وممتلكاتهم.

وأشار المصدر القضائي السوري إلى ورود العديد من الحالات المتعلقة بإقدام أقرباء على تبصيم ذويهم "بعد وفاتهم" بدقائق للحصول على أموالهم، مؤكدا أن لجان الخبرة التي يتم تعيينهم من وزارة العدل لم يتوصلوا إلى آلية لكشف البصمات إن كانت قبل أو بعد الوفاة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وبحسب الصحيفة، حددت وزارة العدل السورية موعد تقديم طلبات التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصين اعتبارا من بداية الأسبوع القادم باعتبار أن الجدول يتم تغييره سنويا.

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وأكد المصدر القضائي أن من إحدى الحالات لتي تم كشفها أن أولاد عمدوا إلى تبصيم والدهم وهو في براد الوفيات في المشفى إلا أنهم نسوا وضع تاريخ قديم للوثيقة ما أدى ذلك إلى كشفهم.

ونوه المصدر أن مهنة "الخبير" مهنة حساسة في القضاء باعتبار أن الخبير القضائي يلعب دورا كبيرا في توجيه الدعوى القضائية وخصوصا أن معظم القضاة يعتمدون على الخبير.

مضيفا: تم شطب العديد من الخبراء بعد اتهامهم في الرشوة، وفي حال ثبت عليه الجرم يعاقب بالسجن باعتبار أن جريمة الرشوة خطيرة كما أن الخبير من الممكن أن يلعب دورا في إضاعة الحقوق من أصحابها.