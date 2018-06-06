النقابات الأردنية تمضي في إضرابها رغم تغيير رئيس الوزراء

ووفقاً لوكالة "رويترز"، انسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجاً.
وكلف الملك، أمس الثلاثاء، عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن استقال هاني الملقي من رئاسة الوزراء. وسيبدأ الرزاز، مشاورات اليوم الأربعاء لتشكيل الحكومة.
كان رئيس مجلس النقباء الأردني، علي العبوس، أعلن في وقت سابق، اليوم، تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضي، في وقت أوضحت "رويترز" أن بعض المتاجر المغلقة اليوم الأربعاء، وضعت لافتات تقول "أنا مشارك في احتجاج"، لكن الحياة في عمان سارت بشكل طبيعي، وشاركت نقابتا الأطباء والمهندسين في الاحتجاج.
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