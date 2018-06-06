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14:48 06 يونيو/ حزيران 2018
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    احتجاجات الأردن

    النقابات الأردنية تمضي في إضرابها رغم تغيير رئيس الوزراء

    © REUTERS / Muhammad Hamed
    العالم العربي
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    مضت النقابات العمالية الأردنية قدما في إضراب مقرر اليوم الأربعاء، احتجاجا على مشروع قانون ضريبي رغم جهود الملك عبد الله لتهدئة الغضب العام بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

    ووفقاً لوكالة "رويترز"، انسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجاً.

    احتجاجات الأردن
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    رئيس مجلس النقباء الأردني يعلن تعليق الاحتجاجات
    كانت المظاهرات قد تفجرت قبل أسبوع احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بما في ذلك زيادة الضرائب، مما هز الدولة التي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود المنطقة.

    وكلف الملك، أمس الثلاثاء، عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن استقال هاني الملقي من رئاسة الوزراء. وسيبدأ الرزاز، مشاورات اليوم الأربعاء لتشكيل الحكومة.

    كان رئيس مجلس النقباء الأردني، علي العبوس، أعلن في وقت سابق، اليوم، تعليق الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر الشهر الماضي، في وقت أوضحت "رويترز" أن بعض المتاجر المغلقة اليوم الأربعاء، وضعت لافتات تقول "أنا مشارك في احتجاج"، لكن الحياة في عمان سارت بشكل طبيعي، وشاركت نقابتا الأطباء والمهندسين في الاحتجاج.

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