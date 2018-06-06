السعودية تعلن عن حجم استثماراتها في مصر

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن حجم استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في القاهرة تغريدة عبر موقع "تويتر"، ذكر فيها تفاصيل الاستثمارات التي استحوذت على ما يقرب من ربع الاستثمارات العربية في مصر.

وذكرت السفارة أن استثمارات المملكة في مصر بلغت 6.1 مليار دولار، وشكلت 27% من إجمالي الاستثمارات العربية، وفي المقابل بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 1.1 مليار دولار.

2.3 مليار دولار حجم ارتفاع #التبادل_التجاري بين #المملكة و #مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغت استثمارات المملكة في مصر 6.1 مليار دولار بنسبة 27% من إجمالي الاستثمارات العربية بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة 1.1 مليار دولار. pic.twitter.com/8yAL9bUnUN — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 5, 2018

وأضافت السفارة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الفترة المذكورة بواقع 2.3 مليار دولار.