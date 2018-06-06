بعد هجومه على الإمارات... وزير الداخلية اليمني يلتقي بن زايد في أبوظبي

التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في الإمارات.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأربعاء، في بيان على موقعها الإلكتروني أن ابن زايد استقبل مساء أمس الثلاثاء، الوزير الميسري في "قصر البطين"، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء وعد ابن زايد بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية في كافة المجالات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية اليمنية الجمعة الماضي، عن تقارب أمني كبير مع الإمارات.

وجاءت زيارة الميسري إلي الإمارت بعد أيام من إدلائه بتصريحات عن احتلال إماراتي غير معلن لمدينة عدن، أدلى بها لقناة "بي بي إس" الأمريكية، والتي قال فيها إن "هناك احتلال إماراتيا غير معلن لمدينة عدن".

وأضاف أن الإمارات تتحكم بإدارة الميناء والمطار في عدن ولا يستطيع أحد الذهاب إليهما دون أخذ الإذن منها، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأن له سلطة كوزير داخلية.

واعتاد الميسري الهجوم على الإمارات في الإعلام الأجنبي، فقد قال إنه لا يستطيع دخول مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، دون إذن من الإمارات العربية المتحدة.

ولفت الميسري إلى أن مهمة التحالف العربي هي محاربة "الحوثيين" معنا، لذا يجب أن يكون هناك حيثما وجد الحوثيون، ولكن بمجرد تحرير المنطقة، ينبغي السماح للحكومة الشرعية بأن تمارس مهامها.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان يشعر بأن الوجود الإماراتي يمثل احتلالا قال وزير الداخلية اليمني "إنه غير معلن"، مضيفا لمراسلة القناة الأمريكية: "سأجيب عن هذا السؤال بالتفصيل في مؤتمر صحفي في وقت لاحق".