والد محمد صلاح يطلب 1000 فدان من الحكومة المصرية

تقدم صلاح غالي، والد نجم الكرة العالمية والمصرية محمد صلاح، بطلب إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، للحصول على 1000 فدان في منطقة وادي النطرون لإقامة مشروع متكامل للإنتاجين الحيواني والداجني.

ووفقًا لما نشره موقع "فيتو" فإن اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قال، إن والد محمد صلاح تقدم بالطلب وفقًا للشروط القانونية المخصصة لمثل تلك الطلبات، لإقامة مشروع إنتاجي في المنطقة.

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وتابع المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن اللجان المختصة تدرس الأمر والأوراق المقدمة ودراسات الجدوى وكل الشروط الأخرى المقدمة من والد اللاعب محمد صلاح للوقوف على جدواه واتخاذ قرار فيه، ثم عرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

ويتشكل مجلس إدارة هيئة التعمير من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا للمجلس وعضوية كلٍّ من: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، ونائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة في مجلس الدولة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة المالية.