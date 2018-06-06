تسجيل
18:55 06 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    ناطحات السحاب في الدوحة، قطر

    تقرير...قطر الثرية قادرة على تحمل مائة عام من الحصار الخليجي

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    اعتبر تقرير إخباري أمريكي، اليوم الأربعاء، أن قطر قادرة على تحمل حصار يدوم مئة عام كاملة، وأكد أن الدوحة ثرية بما يكفي لتحمل تبعات "الحصار" المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 حزيران/ يونيو 2017.

    القاهرة — سبوتنيك. قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، في تقرير، "لقد مضى عام على قرار المملكة العربية السعودية وثلاثة من حلفائها العرب فرض حظر اقتصادي على قطر، بدعوى علاقاتها مع إيران وتمويلها المزعوم للإرهاب، ووفقا لمعظم المقاييس، فشل الحظر الذي حرم قطر من الروابط الجوية والبحرية والبرية الرئيسية".

    الناتو
    NATO
    قطر ترغب في عضوية "الناتو"
    وأضافت الوكالة، يعتبر السعوديون أن "الحصار" حقق نجاحاً كبيراً، لدرجة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "أقال جاره في الخليج، باعتباره غير مهم".

    وأشارت الوكالة إلى ما أكده صندوق النقد الدولي، بأن واردات قطر وصادراتها مرتفعة، وهي أغنى بلد في العالم، من حيث نصيب الفرد، وذلك بفضل الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي، وهي في طريقها لتحقيق فائض في الميزانية في عام 2018، حيث ينمو اقتصادها بشكل أسرع من جيرانها.

    ونقلت الوكالة عن الأستاذ المساعد في "كينجز كوليدج لندن"، ديفيد روبرتس، قوله "من الصعب أن نرى كيف نجح الحصار، لم تستسلم قطر، ولم تشارك أية دول دولة مهمة فيه".

    ورأت الوكالة الأمريكية، أن التأثير الأولي للأزمة كان شديدا على قطر، وانخفضت سوق الأسهم بأكثر من 7% في يوم واحد، وذلك تزامناً مع مغادرة رؤوس الأموال الأجنبية قطر.

    وانخفضت الواردات القطرية، في حزيران/ يونيو بنسبة 40 % وتوقف النمو، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتفاقم العرض الزائد من العقارات والفنادق، مع انقطاع الحركة السياحية من المملكة العربية السعودية.

    وبحسب كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في "بلومبرج إكونوميكس" زياد داوود، فإن "قطر تدفع أكثر مقابل وارداتها، لكن لديها جيوب عميقة، ويمكنها تحمل ذلك".

    محمد بن سلمان أثناء تخريج دفعة جديدة من القوات الجوية
    © REUTERS /
    مجلة: قطر استغلت سلاحين أحرجت بهما محمد بن سلمان ودول المقاطعة
    وبين داوود أنه سرعان ما استقرت قطر، من خلال فتح محفظتها الضخمة، وتحويل طرق الاستيراد والشحن، عبر دول أخرى، مثل تركيا وإيران.

    وعلى الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة سحبت ما يقارب من 30 مليار دولار من البنوك القطرية، "لكن ثبت أن ذلك سهلاً بما يكفي لصناديق الثروات التي تبلغ قيمتها 320 مليار دولار، فما فوق".

    وقامت هيئة الاستثمار القطرية (الصندوق السيادي) بإعادة 20 مليار دولار إلى البلاد،  لدعم البنوك المحلية، ثم عززت قطر علاقاتها الاقتصادية مع القوى العالمية، مؤكدة خطتها لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2020، وزيادة حصتها في أكبر منتج للنفط الروسي "روسنفط".

    وأنفقت البلاد مليارات الدولارات على الأسلحة من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث اشترت الطائرات المقاتلة والصواريخ والسفن الحربية، واستمرت قطر في بناء الطرق والملاعب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وعلقت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر، بالقول، "أدركنا أننا بحاجة إلى تجاوز محيطنا المباشر، وتقوية العلاقات الخارجية".

    وتابعت الوكالة في تقريرها، في البداية، كان قرار الحظر مسألة صعبة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأعلن السعوديون بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في أول رحلة له إلى الخارج، دعم ترامب الحصار على قطر، على الرغم من أن القضية قسمت أعضاء إدارته، نظراً للتحالف القديم بين قطر والولايات المتحدة.

    غير أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ريكس تيلرسون، طمأن القطريين بأنهم يظلوا حليفين مقربين، خاصة وأن البلاد مقر قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في المنطقة.

    ومنذ ذلك الحين، انتقل ترامب من الدفاع عن "الحصار"، إلى الإشادة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بخصوص سياسات بلاده في مكافحة الإرهاب.

    أمير قطر
    © REUTERS / HANDOUT
    بمناسبة مرور عام على الحصار... قطر توجه رسالة لرباعي المقاطعة
    وبالنسبة للعلاقة مع إيران، فإن قطر أجبرت على الاعتماد على المجال الجوي الإيراني وطرق الشحن، وترى الدوحة في طهران شريكاً محتملاً لأنها المنفذ الوحيد لها.

    ومن هنا، يرى الملحق السابق لوزارة الخزانة الأمريكية في قطر والكويت، مايكل جرينوالد، أن إيران تقف اليوم بصفتها "المنتصر الوحيد" من جراء تفكك الخليج على حد تعبيره.

    وزعم المسؤول السابق، أن الإدارة الأمريكية دفعت "التحالف الذي تقوده السعودية"، إلى إنهاء الحظر واستعادة علاقته الدبلوماسية مع قطر، كجزء من حزمة أوسع تهدف إلى حل المشكلة؛ لكن السعوديين وحلفائهم العرب لم يظهروا حتى الآن الرغبة في القيام بذلك.

    وترى الوكالة الأمريكية أن التأثير الأكبر على قطر قد يكون في الجانب الثقافي حيث فقدت جزء من الدول التي تشكل الأمة العربية.

    كانت أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت في 5حزيران/يونيو من العام الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية وغيرها مع دولة قطر، معللة قرارها هذا برغبتها في ثني الدوحة عن "دعم وتمويل الإرهاب".

    وأرفقت الدول الأربع، ودول عربية وإسلامية متضامنة معها، قرار قطع العلاقات بجملة من الإجراءات العقابية، تضمنت إغلاق الحدود البرية مع السعودية والمجال الجوي والموانئ؛ وطلبت من مواطنيها سحب استثماراتها من قطر وعدم زيارتها، وحذرت من مخالفة هذه التعليمات، التي ستضع الأشخاص المخالفين تحت طائلة المسؤولية.

    وقدمت الدول الأربع، عبر الوسيط الوحيد في الأزمة — دولة الكويت — جملة من المطالب تمثلت في 13بنداُ، كان أهمها تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول، وغيرها من الشروط، التي ربطتها بآلية رقابة طويلة، للتحقق من تنفيذها.

    ورفضت الدوحة الاتهامات والمطالب الـ 13، معتبرة إياها تدخلاً غير مقبول في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، غير أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث.

    وللتعويض عن خسارتها مصادر توريد السلع والبضائع، وكذلك خطوط الملاحة الجوية، لجأت قطر إلى إيران وتركيا، وأيضاً إلى عمان والهند ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.

    انظر أيضا:

    الكويت تعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية... وأمير قطر يرد
    بعد التهديد بضرب قطر... نائب روسي يفاجئ السعودية
    مفاجأة... تفاصيل جديدة في "تهديد الملك سلمان بضرب قطر"
    بمناسبة مرور عام على الحصار... قطر توجه رسالة لرباعي المقاطعة
    الكلمات الدلالية:
    مقاطعة قطر, حصار اقتصادي, السعودية, دول الخليج, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، براتب 111 مليون دولار
    الرياضيون الأعلى أجرا لعام 2018
    مرور عام على حصار قطر العربي
    صمود قطر بعد مرور عام على الحصار
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك