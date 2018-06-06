عفو رئاسي عن عدد كبير من السجناء المصريين

أفرجت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، عن عدد كبير من السجناء المصريين، وجاء ذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل/ نيسان 2018.

© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL عفو ملكي مرتقب لمعتقلي الحسيمة مطلع الشهر المقبل

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية ، فإن قطاع مصلحة السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

وأكدت الصحيفة، أنه انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 245 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 467 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

وتابعت الصحيفة، أن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.