حكومة الوفاق الوطني الليبية تبحث آلية عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم

ناقش وزير شؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق الوطني الليبية يوسف جلالة، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء، آلية عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

البيضاء — سبوتنيك. قالت إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق الوطني في بيان صحفي، إن "وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، ناقش اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك آخر مستجدات عودة أهالي تاورغاء، والبحث في آلية العودة لجميع نازحي المدينة في أقرب وقت ممكن".

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وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن "اللقاء استعرض جملة من الملفات الخاصة بالخدمات، المتمثلة في الصحة والتعليم وتوفير السلع الأساسية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها أهالي المدينة".

وكان رئيس لجنة المصالحة بين مدينة مصراتة ومدينة تاورغاء، يوسف الزرزاح، أعلن بوقت سابق، عن اجتماع في المجلس الرئاسي بخصوص تطبيق بنود الاتفاق بين المدينتين.

وبدأت مشكلة تهجير أهالي مدينة تاورغاء الساحلية، منذ سيطرة كتائب مسلحة من مصراتة على المدينة في 2011.

وكان المفترض أن تنتهي مطلع فبراير/ شباط الماضي، بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، نهاية العام الماضي، حيث قال وقتها إن "أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير"، إلا أن الاتفاق لم ينفذ، وفشلت كل محاولات المصالحة بين أهالي تاورغاء ومصراتة".