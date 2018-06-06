سماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد

© REUTERS / Khalid al Mousily "قتلى ومصابون" في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن التفجير الأول وقع في شارع الفلاح في مدينة الصدر، شرق بغداد.

وأضاف المصدر، وهناك أنباء عن تفجير آخر وقع في منطقة زيونة، شرقي بغداد أيضا، منوها إلى أن طبيعة التفجيرين لم تعرف بعد إذا ما كانت سيارتين مفخختين أو انتحاريين أو عبوات ناسفة.

إلى ذلك، أكد مصدر آخر لمراسلة "سبوتنيك"، في العراق، أن تفجيرا وقع بالقرب من "النخيل مول"، في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد.

وتشهد العاصمة العراقية، قبل كل عيد فطر وأضحى، على مدار السنوات الماضية، تفجيرات تستهدف المواطنين أثناء تبضعهم للأعياد، حيث يكونون أكثر إقبالا على المحال والمراكز التجارية.