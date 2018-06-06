قرار عاجل من البرلمان العراقي يزيد الغموض حول مستقبل البلاد

قال أعضاء في مجلس النواب العراقي، إن المجلس أقر اليوم الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو/ أيار وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة، كما أنه يضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسي في العراق، وفقا لوكالة "رويترز".

وفاز في الانتخابات كتلة "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر، غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضا نفوذ إيران في بلاده.

© Sputnik . Nazek Mohammed أول رد فعل من رئيس الوزراء العراقي تجاه جفاف نهر دجلة (فيديو)

وجرى فرز الأصوات باستخدام نظام إلكتروني لمنع أي تلاعب، لكن يقال الآن إنه تسبب في كثير من الخروقات.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي جاءت كتلته في المركز الثالث، إن خروقات "جسيمة" وقعت خلال الانتخابات وإن اللوم يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرر حظر سفر أعضاء كبار بها دون الحصول على تصريح منه.

ووافق البرلمان اليوم الأربعاء على تعديلات أُدخلت على قانون الانتخابات تلزم المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا، وهو ما كانت المفوضية ترفضه قبل ذلك.

وأظهر نص التعديل أنه سيتم انتداب قضاة اختارهم جميعا مجلس القضاء الأعلى في العراق ليحلوا محل مسؤولي المفوضية المحليين في كل محافظات البلاد.

وألغى التعديل أيضا نتائج التصويت في الخارج وكذلك أصوات النازحين في بعض المحافظات، وهي الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى.

واستبعد البرلمان كذلك استخدام أجهزة فرز الأصوات إلكترونيا في المستقبل، وهي الأجهزة التي قيل إنها كانت سببا في كثير من الخروقات.