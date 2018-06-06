السلطات الليبية: قصف مدينة بني وليد نفذه طيران مجهول

أفادت وسائل إعلام ليبية باستهداف طيران مجهول سيارة في منطقة أشميخ، في ضواحي مدينة بني وليد، شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

البيضاء — سبوتنيك. ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الأربعاء، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة بني وليد الليبية أن "ضربة جوية استهدفت سيارة في ضواحي مدينة بني وليد، مشيرة إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة تؤكد وقوع الضربة في منطقة أشميخ بالقرب من إحدى المزارع، وذلك منتصف ليلة الثلاثاء".

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وأضافت أنه "من المرجح أن تكون الضربة نفذتها طائرات بدون طيار، نظرا لأن الضربة كانت ليلية ودقيقة في الأودية، مضيفة أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 4 أفراد من مدينة بني وليد أحدهم متهم من قبل النائب العام بالاشتباه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي".

وأشارت أن مديرية أمن بني وليد باشرت فتح تحقيقات بهذا الشأن وأخطار النيابة العامة في بني وليد واتخاذ إجراءات إحالتهم للطبيب الشرعي وأعداد التقرير النهائي للحادث.

وأوضحت بأن الغرفة الأمنية المشتركة أجرت عددا من الاتصالات بجهات لمعرفة الجهة المنفذة للعملية وباقي ظروف التنفيذ، من خلال اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة، اليوم الأربعاء، مع الأجهزة الأمنية والعسكرية فإنها تؤكد عدم إخطارها أو أي جهة في المدينة بالعملية أو مكان الاستهداف".

يذكر أن مدينة بني وليد الليبية تقطن فيها أكبر القبائل المؤيدة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي.