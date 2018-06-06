أمريكا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جوي في ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت ضربة جوية في ليبيا، ضد عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في ضواحي مدينة بني وليد، شمال غربي البلاد.

© Fotolia / Ffly السلطات الليبية: قصف مدينة بني وليد نفذه طيران مجهول

وذكر بيان نشرته القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا على "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الضربة تم تنفيذها بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني ، المعترف بها دوليا، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة بني وليد الليبية أن ضربة جوية استهدفت سيارة في ضواحي مدينة بني وليد، مشيرة إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة تؤكد وقوع الضربة الجوية في منطقة أشميخ بالقرب من إحدى المزارع، وذلك منتصف ليلة الثلاثاء".

وقالت الغرفة الأمنية المشتركة إن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 4 أفراد من مدينة بني وليد أحدهم متهم من قبل النائب العام بالاشتباه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي".