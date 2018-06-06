أمريكا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جوي في ليبيا

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة بني وليد الليبية أن ضربة جوية استهدفت سيارة في ضواحي مدينة بني وليد، مشيرة إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة تؤكد وقوع الضربة الجوية في منطقة أشميخ بالقرب من إحدى المزارع، وذلك منتصف ليلة الثلاثاء".
وقالت الغرفة الأمنية المشتركة إن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 4 أفراد من مدينة بني وليد أحدهم متهم من قبل النائب العام بالاشتباه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي".
U.S. Conducts Precision Strike in Libya — https://t.co/4T77kuvYuQ pic.twitter.com/OXGYYUBzXG— US AFRICOM (@USAfricaCommand) June 6, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)