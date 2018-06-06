محمد بن سلمان يغادر الرياض لاجتماع استثنائي (صور)

ونشرت الوكالة صورتين يظهر فيهما ابن سلمان ومحمد بن زايد وهما يتبادلان الابتسامات.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن العديد من المسؤولين السعوديين شاركوا في استقبال ولي عهد أبو ظبي، وكان بينهم الأمير تركي بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
#محمد_بن_زايد يصل #جدة و #ولي_العهد_السعودي في مقدمة مستقبليه.#وام#أهل_العزم pic.twitter.com/Y9JHtPfrLK— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 6, 2018
وضم الوفد الرسمي لولي عهد أبوظبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل سمو ولي عهد #أبوظبي الشيخ #محمد_بن_زايد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة.#واس pic.twitter.com/0IrxD2wL3O— واس (@spagov) June 6, 2018
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