محمد بن سلمان يغادر الرياض لاجتماع استثنائي (صور)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

© REUTERS / Charles Platiau بالصور... محمد بن سلمان يستقبل فائز السراج في جدة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي كان في استقبال ولي عهد أبو ظبي، لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

ونشرت الوكالة صورتين يظهر فيهما ابن سلمان ومحمد بن زايد وهما يتبادلان الابتسامات.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن العديد من المسؤولين السعوديين شاركوا في استقبال ولي عهد أبو ظبي، وكان بينهم الأمير تركي بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وضم الوفد الرسمي لولي عهد أبوظبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.