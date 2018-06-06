بالفيديو...لحظة استقبال محمد بن سلمان لولي عهد أبو ظبي

نشر نشطاء على "تويتر"، اليوم الأربعاء 6 يونيو/حزيران، مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في مطار الملك عبد العزيز في جدة.

© AP Photo / Francois Mori محمد بن سلمان يغادر الرياض لاجتماع استثنائي (صور)

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء 6 يونيو / حزيران، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ، الذي وصل إلى جدة على رأس وفد رفيع ضم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الأمير تركي بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كانوا ضمن المسؤولين السعوديين، الذين شاركو في استقبال استقبال ولي عهد أبو ظبي، مع الأمير محمد بن سلمان.