بالفيديو...لحظة استقبال محمد بن سلمان لولي عهد أبو ظبي

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الأمير تركي بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كانوا ضمن المسؤولين السعوديين، الذين شاركو في استقبال استقبال ولي عهد أبو ظبي، مع الأمير محمد بن سلمان.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل سمو ولي عهد أبوظبي الشيخ #محمد_بن_زايد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. pic.twitter.com/QjSw7jm1zu— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) June 6, 2018
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