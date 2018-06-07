الخارجية السعودية تنقل رسالة ابن سلمان إلى العالم

بعث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، برسالة وصفتها الخارجية السعودية بـ"رسالة سلام"، خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وقال ابن سلمان: "نريد أن نعيش في حياة طبيعية تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة".

وأضاف ولي العهد "نريد التعايش مع العالم، وأن نساهم في تنمية وطننا والعالم أجمع".

وتحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن موعد انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة للعام 2018، خلال الفترة 23-25 أكتوبر/تشرين الأول القادم في مدينة الرياض.

وتسعى المبادرة هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.