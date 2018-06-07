العراق... رئيس المفوضين في "العليا للانتخابات" ينفي محاولته السفر خارج البلاد

نفى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتاوي، اليوم الخميس 7 يونيو/حزيران، الأنباء التي تحدثت عن محاولته السفر خارج العراق.

بغداد — سبوتنيك. وقال الهيتاوي" "إن الأنباء، التي نقلتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عن محاولته السفر خارج البلاد عارية عن الصحة، متهما أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء بث تلك الشائعات".

© Sputnik . Sergey Subbotin العراق يعلن بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر موانئ الجنوب بعد توقف دام نحو 3 عقود وأضاف الهيتاوي:

أنه متواجد في العاصمة بغداد ومستمر في مهامه من أجل إيصال الحقيقة إلى جميع المواطنين العراقيين بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه بمقاضاة أي جهة تبث أخبارا ومعلومات تهدف لإرباك الشارع العراقي.





وكانت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أكدت، أن سلطات مطار بغداد تمكنت من منع رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، من السفر خارج العراق وأجبرته على النزول من طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية كان على متنها للمغادرة إلى خارج البلاد.