الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الإغاثية إلى مساعدة متضرري السيول

دعت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء 6 يونيو/حزيران، المنظمات الإغاثية إلى تقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات والسيول، التي اجتاحت محافظة حضرموت شرق اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، عن الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، دعوته المنظمات الإغاثية إلى مساندة جهود السلطة المحلية في محافظة حضرموت لتلافي الآثار الكبيرة الناتجة عن السيول، ومساعدة المتضررين منها".

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وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، هاتف محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، للوقوف على تداعيات أضرار الأمطار الغزيرة والسيول، التي شهدتها المحافظة.

ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، وجه الرئيس هادي، "الحكومة بمتابعة تداعيات الأضرار الناجمة عن السيول واتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة من خلال تشكيل لجنة من عددا من الوزراء للنزول إلى حضرموت والوقوف على الإضرار وتقييمها".

وكانت سيول اجتاحت محافظة حضرموت، الأربعاء، جراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى إلحاق أضرار مادية واسعة، أبرزها انقطاع الكهرباء والمياه وإغلاق الطرقات، وجرف حافلة للنقل الجماعي في منطقة قشن بمحافظة المهرة شرق اليمن.