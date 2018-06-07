نجاة قائد عسكري يمني من الاغتيال في تعز

وقال مصدر محلي في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين أطلقوا النار، مساء الأربعاء 6 يونيو/حزيران، على سيارة قائد القطاع السادس في اللواء 22 ميكا، العقيد عبد الحكيم الشجاع، أثناء مروره أمام مدرسة أروى في منطقة المجلية شرق مدينة تعز.

وأكد المصدر "أن العقيد الشجاع ومرافقيه لم يصابوا جراء الهجوم".

في السياق، أفاد المصدر بإصابة 4 جنود جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلحان يستقلان دراجة نارية على آلية لقوات الأمن الخاصة في منطقة المجلية، أثناء مشاركتها في حملة أمنية لضبط المتورطين في جرائم الاغتيالات التي تشهدها مدينة تعز.

وكان محافظ تعز، أمين أحمد محمود، قد وجه، قوات الأمن والجيش في مدينة تعز بتنفيذ حملة أمنية لضبط مطلوبين أمنيين، بعد أيام من العثور على جثث 5 جنود من الجيش تم انتشالها من إحدى المقابر في المدينة.

وتعتقد مصادر أمنية، أن الجنود تم إعدامهم "على يد متطرفين"، بالإضافة إلى تسجيل نحو 11 جريمة اغتيال استهدفت غالبيتها عسكريون.