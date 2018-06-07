العراق: وزارة الصحة تتابع حالة المصابين في انفجار بغداد

قال مدير قسم إعلام وزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، إن الوزارة تتابع الحالة الصحية للجرحى، الذين سقطوا في التفجيرات الإرهابية الأخيرة، بمدينة الصدر في بغداد.

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY سماع دوي انفجار شرقي العاصمة العراقية بغداد

بغداد — سبوتنيك . وأضاف البدر، خلال تفقده لحالة المصابين، أنه يجري تأمين كافة الاحتياجات اللازمة لعلاج الجرحى، الذين خرج أغلبهم بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

وأشار البدر إلى أن عدد الجرحى في مستشفيات صحة بغداد الرصافة 23 جريحا وقتيلين.

وأفاد مصدر أمني في بغداد لوكالة "سبوتنيك"، مساء أمس الأربعاء، بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من إحدى المقاهي الشعبية في مدينة الصدر"، شرقي بغداد.