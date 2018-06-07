رسالة عاجلة من أمير الكويت لجميع الأطراف اليمنية

وقال الشيخ الصباح في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان: "نؤكد مجددا موقفنا لدعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا للحل السياسي المنشود، الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق".
وعلى الصعيد الداخلي، دعا أمير الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون وتكثيف الجهود لتعزيز مسيرة العمل الوطني المشترك والوحدة الوطنية، والنهوض باقتصاد البلد، ومواجهة التحديات المحيطة.
وشدد صباح الأحمد على ضرورة الوقوف في وجه النعرات الطائفية والقبلية، مطالبا الجميع بإدراك "ما يحدث حولنا من متغيرات، وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمخاطر التي لسنا بمعزل عنها، واستخلاص العبر والعظات منها حفاظا على أمن وطننا وسلامته".
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