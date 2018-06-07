قرقاش: انتخابات العراق تمثل "انتكاسة" لإيران

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن الانتخابات البرلمانية العراقية كشفت تراجع النفوذ الإيراني في العراق، مشيرا إلى تقدم الكتلة التي يقودها مقتدى الصدر.

وأضاف قرقاش، في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن نتائج الانتخابات العراقية تمثل انتكاسة لطموحات إيران.

ويعارض الصدر إيران، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن نتائج الانتخابات ستجعله في موقع مؤثر على تشكيل الحكومة، رغم أنه لا يستطيع تولى رئاسة الوزراء لأنه لم يخض انتخابات 12 مايو / أيار.

وقال أنور قرقاش إن النتائج تشير إلى أن العالم العربي يتجه للابتعاد عن النظر إلى مشكلاته من خلال "عدسة طائفية" ودعا المنطقة إلى دعم إنشاء "مركز عربي".

وتابع قرقاش: "معظم التصريحات الصادرة من العراق معارضة بشدة للنفوذ الإيراني في البلاد"، مضيفا: "في حين أن إيران ما زالت لديها رؤية شديدة الطائفية لتصبح القوة الرئيسية في المنطقة فإنني أستطيع القول إن إيران تتلقى ضربات وأنه ليس تقدما متصلا".

تأتي تصريحات قرقاش بعد أن أقر البرلمان العراقي قانونا، يوم الأربعاء، يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.