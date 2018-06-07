قرقاش: انتخابات العراق تمثل "انتكاسة" لإيران

وأضاف قرقاش، في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن نتائج الانتخابات العراقية تمثل انتكاسة لطموحات إيران.
وقال أنور قرقاش إن النتائج تشير إلى أن العالم العربي يتجه للابتعاد عن النظر إلى مشكلاته من خلال "عدسة طائفية" ودعا المنطقة إلى دعم إنشاء "مركز عربي".
وتابع قرقاش: "معظم التصريحات الصادرة من العراق معارضة بشدة للنفوذ الإيراني في البلاد"، مضيفا: "في حين أن إيران ما زالت لديها رؤية شديدة الطائفية لتصبح القوة الرئيسية في المنطقة فإنني أستطيع القول إن إيران تتلقى ضربات وأنه ليس تقدما متصلا".
تأتي تصريحات قرقاش بعد أن أقر البرلمان العراقي قانونا، يوم الأربعاء، يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
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