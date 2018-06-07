ضبط ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة متوجهة إلى إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم أمس الأربعاء، أن القوات السورية استطاعت ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة كانت معدة وموضبة لنقلها إلى المجموعات المسلحة في مدينة إدلب ومحيطها.