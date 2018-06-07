أول تعليق من الحوثي على قرار ابن سلمان وابن زايد

وجه رئيس "اللجنة الثورية العليا" في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، خطابه إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر"، مستخدما الأحرف المختصرة من اسمي وليي العهد بالإنجليزية (MBS — MBZ): "لـ مبس ومبز، اقتصاد الإمارات والسعودية تريليون دولار، إيجابي لكن لماذا لا تحققوا الآتي: بدل التنسيق وتوقيع الاتفاقيات وحدة اندماجية، بدل من عملتين عملة واحدة، بدل من التركيز على قوة الجواز الإماراتي جواز (سفر) واحد، توفير فرص للعمالة السعودية التي تعاني من بطالة مليون شخص بدلا من الحروب".

ل مبس ومبز

اقتصادالامارات والسعوديةتريلون دولار

ايجابي لكن لماذالاتحققواالاتي

١_بدل التنسيق وتوقيع الاتفاقيات وحدةاندماجية

٢_بدل من عملتين عملةواحدة

٣_بدل من التركيز على قوةالجواز الاماراتي جواز واحد

٤_ توفير فرص للعمالةالسعوديةالتي تعاني من بطالة مليون شخص

بدلا من الحروب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 7, 2018

وجرى الإعلان عن الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

ووفقا لتقارير صحفية سعودية، يأتي تشكيل المجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.

وفي نهاية الاجتماع وقع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن زايد على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ووفقا للتقارير، ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي.