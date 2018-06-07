قرار جمهوري بشأن تعديل اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم الخميس 7 يونيو/ حزيران، بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، فإن التعديل في اتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية يأتي بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2017.

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وأوضحت الوكالة أن مجلس النواب وافق على هذا التعديل بجلسته المنعقدة فى 23 أبريل/ نيسان الماضي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة في السابع من فبراير/ شباط الماضي.