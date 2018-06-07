قطر تنشئ منطقة عسكرية ضخمة لهذا السبب

أعلن رئيس شركة "برزان" القابضة المملوكة لوزارة الدفاع القطرية، ناصر بن حسن النعيمي، اليوم الخميس 7 يونيو/ حزيران، أنهم بصدد إنشاء منطقة عسكرية جديدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن القطرية"، فإن المنطقة العسكرية الجديدة ستكون اسمها "منطقة برزان العسكرية الصناعية"، وستحتوي على مجموعة من المصانع الخاصة بالإنتاج والتجميع لمختلف المعدات العسكرية، بإجمالي مساحة تبلغ 26 كيلومترا مربعا.

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وقال النعيمي، إن الشركة تعمل على إنشاء مبنى البحوث والتطوير الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتم اختيار هذا الموقع لقربه من الطلاب في الجامعات المختلفة، علاوة على توافر الأدوات واللوازم الخاصة بالبحوث.

وتابع النعيمي، إن الاستثمار في الإنسان، من الأدبيات الرائجة في شركة برزان، وهو من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال جميع المشاريع والبرامج التابعة لها من خلال تدريب الكوادر القطرية على مختلف أنواع الصناعات العسكرية، للاعتماد عليها وتمكينها من العمل فعليا في المصانع النوعية التابعة لبرزان القابضة لتوافق رؤية قطر 2030.

ولفت رئيس شركة برزان إلى الدور المهم للركيزة الثانية لبرزان القابضة وهي البحوث والتطوير، حيث يتم حاليا إجراء مجموعة كبيرة من البحوث من قبل مجموعة من الكفاءات القطرية للخروج بمنتجات أو تقنيات جديدة في مجال الدفاع والأمن، ونسعى من خلال هذه البحوث لتسجيل براءات اختراع بأسماء كوادر قطرية متخصصة في مختلف المجالات.

وأشار النعيمي إلى أن برزان القابضة استطاعت خلال هذه الفترة (بين الإنشاء والإعلان) من عقد مجموعة كبيرة من الاتفاقيات مع الشركات الدولية الرائدة، وتم الإعلان عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية منها خلال معرض الدوحة للدفاع البحري (ديمدكس 2018).