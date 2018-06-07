اجتماع عسكري بين قطر وروسيا

اجتمع اللواء الركن حمد بن عبد الله الفطيس المري، قائد القوات الخاصة المشتركة القطرية، أمس الأربعاء 6 يونيو/ حزيران، مع دميتري شوغاييف رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا.

ووفقا لجريدة الوطن القطرية، فإنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مجالات التعاون التقني العسكري القائم بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وفي نهاية الاجتماع قام دميتري شوغاييف رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني بمنح اللواء الركن حمد بن عبد الله الفطيس المري، قائد القوات الخاصة المشتركة، وسام المآثر المميزة، وذلك تقديرا لجهوده في مجال التعاون العسكري بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية.

وحضر الاجتماع نور محمد خولوف السفير الروسي لدى دولة قطر، وعدد من كبار الضباط بالقوات الخاصة المشتركة.

واتهمت قطر السعودية خلال الفترة الماضية بانتهاج سلوك متهور يمزق منطقة الخليج الموالية للغرب، في أعقاب تقرير عن أن الرياض هددت بعمل عسكري ضد قطر في إطار مواجهة بين القوتين الإقليميتين.

وقال وزير الخارجية القطري إن التهديد الذي تردد ورد في رسالة من العاهل السعودي إلى فرنسا يحذر فيه من صفقة سلاح روسية مع الدوحة، يهدف إلى مزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة بعد أن فرضت الرياض وحلفاؤها مقاطعة اقتصادية على قطر قبل عام.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة، واستمر الخلاف رغم جهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة التي تربطها تحالفات قوية مع الجانبين وتخشى أن يخدم الخلاف بين حلفائها من الدول السنية مصالح إيران الشيعية.

وووفقا لـ"رويترز"، كانت صحيفة لوموند الفرنسية قالت، يوم السبت الماضي، إن العاهل السعودي الملك سلمان بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر فيها من أن المملكة قد تقوم بعمل عسكري، إذا مضت الدوحة قدما في صفقة شراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400.

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وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية في مقابلة أذيعت أول أمس الثلاثاء، "لا يوجد تهديد عسكري خطير في هذا الأمر، لكن الطريقة التي يستخدم بها لتبرير أو خلق اضطراب في المنطقة غير مقبولة".

وتابع الوزير: "نسعى للحصول على تأكيد رسمي من الحكومة الفرنسية" للرسالة، وأكد على حق قطر السيادي في أن تقرر بشكل مستقل ما يتعلق بمشترياتها الدفاعية.

وأكد دبلوماسي غربي لـ"رويترز" إرسال الخطاب لفرنسا وإلى الولايات المتحدة وبريطانيا، ولم ترد المكاتب الإعلامية الحكومية في فرنسا والسعودية على طلب التعليق.

ونقل الدبلوماسي عن مسؤول قطري قوله إن المحادثات جارية لشراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400.