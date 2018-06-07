تصنيف عالمي... أفضل وأسوأ مطار من نصيب العرب

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الأربعاء، تصنيفاً لأسوأ وأفضل المطارات في العالم للعام 2018.

وذكرت الوكالة أن مطار الكويت الدولي احتل المرتبة الـ141 عالميا، حيث حصل على 5.4 نقطة، وذلك استنادا لتقرير شركة "AirHelp"حول أسوأ وأفضل المطارات في العالم للعام الحالي.

© Sputnik . Igor Russak قطر تمتلك حصة في مطار روسي

أما مطار حمد الدولي في قطر ، فقد احتل المرتبة الأولى عالميا وفقا للتصنيف ذاته، فيما اعتبر موقع " Business Insider " فوز مطار حمد بالتصنيف ليس بالأمر الغريب، حيث أن تكلفة بنائه بلغت 16 مليار دولار واستغرق عقدا من الزمن.

وفيما يلي قائمة بأسوأ المطارات في العالم لعام 2018:

1. مطار الكويت الدولي، الكويت: 5.4 نقطة

2. مطار لندن ستانستيد، المملكة المتحدة: 5.53 نقطة

3. مطار ليون سانت إكسوبيري، فرنسا: 5.78 نقطة

4. باريس أورلي، فرنسا: 5.83 نقطة

5. مطار ستوكهولم بروما، السويد: 5.91 نقطة

6. مطار مانشستر، المملكة المتحدة: 5.95 نقطة

7. مطار بوريسبيل الدولي، أوكرانيا: 6.03 نقطة

8. مطار إدنبره، اسكتلندا في المملكة المتحدة: 6.29 نقطة

9. مطار بوردو ميرينياك، فرنسا: 6.37 نقطة

10. مطار إيندهوفن، هولندا: 6.39 نقطة