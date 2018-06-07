اجتماع تركي سوداني... والسبب

اجتمع وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود، أمس الأربعاء 6 يوينو/حزيران، مع سفير تركيا لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، لبحث التعاون بين البلدين.

وفقا لصحيفة ترك برس، فإن الاجتماع كان في العاصمة الخرطوم، وفي حضور رئيس هيئة التدريب بالشرطة السودانية، الفريق الهادي مجذوب.

© Sputnik . Sergei Malgavko صحيفة: تركيا تستخدم "إس-400" لهذا الغرض

وأشاد وزير الداخلية السوداني — خلال اللقاء — بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين فى مجالات التعاون الشرطي المشترك، بما يخدم برامج الشرطة فى البلدين الشقيقين.

فيما أكد السفير التركي عرفان نذير أوغلو، سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين بتفعيل الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة بين الجانبين.

وخلال اللقاء تم بحث التعاون الشرطي المشترك بين البلدين، في مجالات التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات.

وصادق البرلمان السوداني، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين الخرطوم وأنقرة أواخر 2017.

ووقع السودان وتركيا اتفاقية للتعاون الأمني في أواخر عام 2017، ضمن 21 اتفاقية، إبان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.