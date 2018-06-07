رئيس الوزراء الأردني المكلف: هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل

أعلن رئيس الحكومة الأردنية المكلف عمر الرزاز بعد لقائه برئيس مجلس الأعيان، بأن هنالك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

عمان – سبوتنيك. وقال الرزاز، في إجابة عن سؤال حول مصير مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني بأن "هنالك توافقاً على سحب مشروع القانون".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الاحتجاجات تدفع الأردن للتقدم إلى صندوق النقد الدولي بطلب صعب

وقال الرزاز: "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".

ومع قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، يوم الخميس الماضي، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي، عمت الاحتجاجات المملكة داعية لتغيير النهج الاقتصادي وإسقاط الحكومة. وقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة حكومة هاني الملقي، وصدر أمر بتكليف وزير التربية والتعليم الأردني عمر الرزاز رئيسا للحكومة.