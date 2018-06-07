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16:29 07 يونيو/ حزيران 2018
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    طائرات حربية أمريكية

    الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل العمليات التي نفذها في اليمن

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    كشف الجيش الأمريكي عن تفاصيل عملياته التي نفذها خلال العام الجاري 2018، ضد معاقل تنظيم القاعدة في اليمن.

    وقدمت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، هذه المعلومات إلى مجلة "لونج وور جورنال" التابعة لمركز الدفاع عن الديمقراطية.

    وأوضح الرائد في القيادة المركزية الأمريكية، جوش جاكويز، أن الضربات منذ بداية عام 2018، تركزت في 3 محافظات هي حضرموت (8 ضربات) والبيضاء (8 ضربات) وشبوة (ضربتان).

    وأشارت المجلة إلى أن الضربات الأمريكية ضد معاقل تنظيم "القاعدة" في اليمن خلال عام 2017، تركزت في محافظتي البيضاء ومأرب.

    مارتن غريفيث
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    وأشارت معلومات القيادة المركزية إلى أن الطائرات الأمريكية نفذت 6 ضربات ضد مواقع للقاعدة في محافظة البيضاء في فبراير الماضي، و7 أخرى في مارس 2018، 6 منها في حضرموت.

    وفي أبريل 2018، شنت الطائرات الأمريكية 4 ضربات ضد القاعدة في اليمن، واحدة في شبوة والثانية في البيضاء واثنتان في حضرموت. أما في مايو الماضي 2018، فقد نفذ الجيش الأمريكي ضربة في شبوة.

    ويعود تكثيف الضربات على حضرموت إلى أن ما كشفت عنه القيادة المركزية الأمريكية سابقا من أن تنظيم "القاعدة" كان يدير معسكرات تدريب في المحافظة حتى أبريل 2018، حتى استهدفتها الضربات الأمريكية.

    منذ أوائل عام 2017، لم يقدم الجيش في السابق سوى معلومات قليلة عن الحملة الجوية اليمنية، وعادة ما لم يقدم سوى عدد إجمالي وتفاصيل محدودة عن الهجمات المستهدفة ذات القيمة العالية، وفقا للموقع.

    وصعد الجيش الأمريكي حملته لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن بالإضافة إلى تنظيم "داعش" منذ تولي الرئيس ترامب السلطة في عام 2017.

    وفي العام الماضي، نفذت الولايات المتحدة 131 ضربة (125 ضد "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية وستة ضد "داعش")، تقريبا ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 44 ضربة في عام 2016، وفقا للموقع.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب في اليمن, أخبار اليمن, الحرب اليمنية, التحالف العربي في اليمن, تنظيم القاعدة, اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية
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