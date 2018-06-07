فيديو يوثق "حرب شوارع" بين الجيش الليبي والمسلحين في درنة

وأفاد الإعلام الحربي الليبي، بأن هذه المشاهد هي الأولى لوحدات الجيش خلال اقتحامها لأحياء درنة، حيث تخوض حرب شوارع مع المسلحين المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ سنوات.

مكتب إعلام القيادة العامة حفتر يعلن دخول قواته إلى درنة الليبية وانطلاق المرحلة الثانية للسيطرة عليها

يذكر أن مدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا، سيطرت عليها جماعات مسلحة متطرفة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، ولاحقا تقاسمت جماعتان النفوذ في المدينة، إحداها توالي تنظيم "داعش" والأخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وفي صيف عام 2015، نشب قتال شرس بين مسلحي المجموعتين، وتمكن مسلحو ما يعرف بـ "مجلس شورى مجاهدي درنة" المرتبط بتنظيم القاعدة من طرد مسلحي "داعش" من المدينة.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن الاثنين الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، لتحرير مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بعد تقدمات حققها الجيش الليبي بحربه ضد المتطرفين في المدينة.