السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 7 يونيو/ حزيران، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية: "تكليف الرئيس السيسي لوزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة"، وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل.

© AP Photo / Petros Karadjias رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يتقدم باستقالته

وكان إسماعيل قد تقدم باستقالته إلى السيسي ، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما أدى اليمين لولاية ثانية عقب فوزه الساحق في الانتخابات.

وقالت رئاسة الجمهورية، في حينها، إن السيسي كلف حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس السيسي قد أدى اليمين الدستورية، يوم السبت الماضي، أمام البرلمان، ليبدأ بذلك فترة ولايته الثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي.