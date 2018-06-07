دي مستورا يبحث مع المعارضة السورية في إسطنبول إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف

صرح عضو "هيئة التفاوض" السورية، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف السوري المعارض، أحمد رمضان، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، التقى اليوم برئيس "هيئة التفاوض" السورية، نصر الحريري، ورئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، في مدينة إسطنبول التركية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov دي مستورا: أي تصعيد في إدلب ودرعا خطر على المجتمع الدولي

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال رمضان في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن دي ميستورا بحث معهم إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف للتسوية السياسية في سوريا.

وتابع "اجتمع دي ميستورا مع رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، ورئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، في مدينة إسطنبول… تركزت المباحثات على فرص إعادة استئناف مفاوضات جنيف وإمكانية توجيه دعوة جديدة لإطلاق المفاوضات".

كما تطرق المجتمعون إلى موضوع تشكيل اللجنة الدستورية والجهود المبذولة في هذا المجال بحسب رمضان.