دي مستورا يبحث مع المعارضة السورية في إسطنبول إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال رمضان في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن دي ميستورا بحث معهم إمكانية إعادة إطلاق عملية جنيف للتسوية السياسية في سوريا.
وتابع "اجتمع دي ميستورا مع رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، ورئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، في مدينة إسطنبول… تركزت المباحثات على فرص إعادة استئناف مفاوضات جنيف وإمكانية توجيه دعوة جديدة لإطلاق المفاوضات".
كما تطرق المجتمعون إلى موضوع تشكيل اللجنة الدستورية والجهود المبذولة في هذا المجال بحسب رمضان.
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