نتنياهو يهدد سوريا ويدعو الأسد إلى "دراسة التموضع الإيراني بجدية"

القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر بمعهد أبحاث في لندن اليوم الخميس، حيث قال "لن يكون الأسد بمأمن من أي رد إسرائيلي إن دعا القوات الإيرانية"، وأضاف "على الأسد أن يدرس بجدية التموضع الإيراني في بلاده".
وتطرق نتنياهو إلى القضية الفلسطينية وقال، "سبب عدم وجود سلام بسيط، الفلسطينيون لا يريدون الاعتراف بالدولة اليهودية. وبمجرد وجود قادة مثل السادات والملك حسين الذين يعترفون بحق إسرائيل بالوجود سيكون سلام أيضا مع الفلسطينيين".
وأضاف نتنياهو، "المسيرة في غزة هي ليست مسيرة مارتن لوثر كينغ، هذه مسيرة عنيفة. هذا احتجاج عنيف. هم يصلون مع أسلحة ومتفجرات. حماس دفعت للمواطنين، وباقي المتظاهرين هم نشطاء حماس. 50 من القتلى نشطاء حماس وهذا قاله ناطق حماس. توجد لدينا أسماءهم وصورهم".
ويقوم نتنياهو بجولة أوروبية زار خلالها حتّى الآن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حيث اجتمع مع قادة هذه الدول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)