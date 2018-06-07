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16:29 07 يونيو/ حزيران 2018
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    بنيامين نتنياهو

    نتنياهو يهدد سوريا ويدعو الأسد إلى "دراسة التموضع الإيراني بجدية"

    © REUTERS / Amir Cohen
    العالم العربي
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    هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحكومة السورية أنها لن تكون بمأمن طالما بقيت القوات الإيرانية في سوريا.

    القدس — سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر بمعهد أبحاث في لندن اليوم الخميس، حيث قال "لن يكون الأسد بمأمن من أي رد إسرائيلي إن دعا القوات الإيرانية"، وأضاف "على الأسد أن يدرس بجدية التموضع الإيراني في بلاده".

    ماكرون ونتنياهو
    © REUTERS / STEPHANE MAHE
    نتنياهو لماكرون: إيران تريد إقامة جيش مكون من 80 ألف جندي في سوريا
    وأكد نتنياهو "إن أطلقوا النار علينا، سندمر قواته" وأضاف بأن "التواجد الإيراني في سوريا فقط لتدمير إسرائيل".

    كما تطرق نتنياهو إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، قائلاً، "لم أطلب من القادة الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق"، مضيافاً "بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، شركات دولية تخلت عن صفقات مع إيران، هذه خطوة جيدة لأنه محظور أن نقدم لهم الأموال، هذا يذهب إلى الإرهاب".
    وأضاف نتنياهو، "هناك هدف مشترك نتقاسمه- وهو منع حصول إيران على النووي"، وتابع بالقول بأن "إيران تريد أن تضع صواريخ بعيدة المدى في سوريا لإطلاق الصواريخ علينا".

    وتطرق نتنياهو إلى القضية الفلسطينية وقال، "سبب عدم وجود سلام بسيط، الفلسطينيون لا يريدون الاعتراف بالدولة اليهودية. وبمجرد وجود قادة مثل السادات والملك حسين الذين يعترفون بحق إسرائيل بالوجود سيكون سلام أيضا مع الفلسطينيين".

    وأضاف نتنياهو، "المسيرة في غزة هي ليست مسيرة مارتن لوثر كينغ، هذه مسيرة عنيفة. هذا احتجاج عنيف. هم يصلون مع أسلحة ومتفجرات. حماس دفعت للمواطنين، وباقي المتظاهرين هم نشطاء حماس. 50 من القتلى نشطاء حماس وهذا قاله ناطق حماس. توجد لدينا أسماءهم وصورهم".

    ويقوم نتنياهو بجولة أوروبية زار خلالها حتّى الآن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حيث اجتمع مع قادة هذه الدول.    

    انظر أيضا:

    موقع إسرائيلي: نتنياهو ساوم سوريا على أجزاء من الجولان عام 2010
    نتنياهو لماكرون: إيران تريد إقامة جيش مكون من 80 ألف جندي في سوريا
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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الصراع العربي الإسرائيلي, الحكومة الإسرائيلية, إسرائيل
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