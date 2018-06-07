منظمة دولية تسحب 71 موظفا من اليمن وتتحدث عن تهديدات

قالت منظمة "الصليب الأحمر"، اليوم الخميس، إنها سحبت 71 موظفا من موظفيها في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت منظمة "الصليب الأحمر"، أنها سحبت موظفيها "لتزايد المخاطر التي يتعرضون لها".

ودعت المنظمة كافة الأطراف إلى تقديم ضمانات أمنية لتواصل عملها.

الصليب الأحمر يسحب 71 من موظفيه الأجانب في اليمن لانعدام الأمن https://t.co/N4kNBVvsX8 pic.twitter.com/Riha3QqwYU — الراي (@AlraiMediaGroup) June 7, 2018

وقالت المنظمة في بيان "بينما تلقى موظفونا تهديدات عديدة في الماضي، لا نستطيع أن نقبل أن يتعرضوا إلى مخاطر أكبر اليوم، بعد أقل من شهرين من مقتل أحد موظفينا على يد مسلح".

ودعت "الصليب الأحمر" في بيانها جميع الأطراف في اليمن إلى "تقديم ضمانات أمنية لتتمكن من مواصلة عملها في البلاد".