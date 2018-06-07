المدرب التونسي: المنتخب يستعد لتشريف تونس في روسيا

أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، نبيل معلول، أن المنتخب يسعى إلى تشريف اللون التونسي وإسعاد الشعب التونسي في مونديال روسيا.

© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI المنتخب التونسي لكرة القدم يبدأ معسكرا مغلقا بالعاصمة القطرية استعدادا لكأس العالم

تونس — سبوتنيك . وقال معلول في تصريح للتلفزيون الرسمي قبيل مغادرة المنتخب إلى موسكو للمشاركة في المونديال ، إن "المنتخب سيعمل على تشريف الألوان الوطنية، واللاعبون بحجم المسؤولية التي تقع عليهم لأجل إسعاد التونسيين، وقد حضرنا بشكل جيد وأعتقد أننا سنقدم مونديالا يليق بسمعة الكرة التونسية".

وغادر المنتخب اليوم إلى موسكو من مطار قرطاج الدولي، بعد حفل وداع، أقامه الرئيس الباجي قايد السبسي على شرف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

وحث السبسي اللاعبين على "بذل قصارى جهدهم لتقديم مردود ونتيجة مشرّفة تعكس المستوى المتميّز الذي بلغته الرياضة التونسية وتدخل الفرحة إلى قلوب ملايين التونسيين".

وقدمت الاتحادية التونسية لكرة القدم اللباس التقليدي الذي سيدخل به لاعبو المنتخب في حفل الافتتاح الرسمي، وعرض التلفزيون نماذج من اللباس التقليدي التونسي المكون من برنوس وطاقية رأس تقليدية، وبدلات تقليدية كاملة.