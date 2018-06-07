تسجيل
22:56 07 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    حياة اللاجئين السوريين في لبنان

    باسيل يصعد ضد مفوضية اللاجئين بعد عرقلتها لعودة اللاجئين السوريين

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن يوم غد الجمعة، سيشهد أولى الإجراءات بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على خلفية اتهامها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

    بيروت — سبوتنيك. وقال باسيل، خلال الإفطار في البترون، اليوم الخميس، إن "هذه الإجراءات ستتخذ منحى تصاعديا لكسر إرادة دولية لا تتطلع إلا لمصالحها".

    مخيم لاجئين سوريين
    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    الأمم المتحدة تعلن أسباب تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان
    وكشف مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" أن سبب الأزمة بين الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين، يعود إلى إجراءات تبنتها المفوضية أمس في عرسال أدت إلى ترهيب اللاجئين.

    وقال المصدر "يوم أمس كانت تجري عملية نقل للاجئين من مدينة عرسال اللبنانية إلى قرية فليطا السورية، فقامت المفوضية بتوزيع استمارات على اللاجئين تتضمن تحذيرات بخطورة الوضع في سوريا".

    وأوضح المصدر أن أحد هذه الأسئلة كان "هل تعلم أن الوضع في سوريا غير مستقر؟"، في حين جاء سؤال آخر جرى طرحه بصيغة "هل تعلم أنك قد تكون مضطرا لدخول التجنيد العسكري في سوريا".

    وأخذت قضية اللاجئين السوريين حيزاً واسعاً من الجدل الدائر في لبنان، حيث طالب الرئيس اللبناني وعدد كبير من المسؤولين بضرورة عودتهم إلى بلادهم بعيداً عن حل الأزمة السورية، لأن غالبية المناطق باتت آمنة ولا حجة لهم بالبقاء.

    يذكر أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تصاعدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً، في ظل مساعي لبنانية لإعادتهم وتصريحات حكومية سورية برغبتها بذلك.    

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة تعلن أسباب تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان
    وزير التربية السوري يدعو اللاجئين في لبنان للعودة من أجل أطفالهم
    الحريري يتعهد بمعالجة مشاكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
    الكشف عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
    لبنان يرد رسميا وشعبيا على ترامب: لن نقبل توطين اللاجئين السوريين
    موسكو: مناطق خفض التصعيد في سوريا تعتبر مقدمات لعودة اللاجئين السوريين من لبنان
    ماكرون: لبنان أول متلق للمساعدات الفرنسية لمواجهة أزمة اللاجئين
    لبنان يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين ستكون "طوعية"
    الاتحاد الأوروبي يخصص 90 مليون يورو لمساعد اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا
    أطفال اللاجئين السوريين في لبنان بلا هوية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اللاجئين السوريين, الحكومة اللبنانية, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منازل مهجورة مغطاة بالنباتات الكثيفة في قرية هوتوان على جزيرة شينغشان بإقليم تشيجيانغ الشرقي الصيني، 31 مايو/ أيار 2018
    كل شيء فيها أخضر... تعرف على "المملكة الخضراء"
    كابوس ترامب من اللقاء الكوري السوري
    كابوس ترامب من اللقاء الكوري السوري
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك