"أنصار الله" يحبطون محاولة تسلل شرق حيس... ويجوبون بمدرعات التحالف مدينة الحديدة

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد قرار البشير... "أنصار الله" توجه رسالة إلى السودان

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم الخميس، محاولة تسلل باتجاه مواقع لمسلحي "أنصار الله" شرق مديرية حيس جنوب الحديدة".

وأكد المصدر "أن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا محاولة تسلل لقوات هادي عقب مواجهات عنيفة تكبدت خلالها قوات هادي قتلى وجرحى".

مشيراً إلى "مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات لقوات هادي في محيط مدرسة القعقاع بمديرية حيس".

في السياق، جاب مسلحو "أنصار الله" بمدرعات تابعة للتحالف شوارع مدينة الحديدة.

ونشر القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا صورتين في تغريدة على "تويتر"، أرفقهما بتعليق "من المدرعات التي تم الاستيلاء عليها من الساحل الغربي الجاح".