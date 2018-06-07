"أنصار الله" يحبطون محاولة تسلل شرق حيس... ويجوبون بمدرعات التحالف مدينة الحديدة

وأكد المصدر "أن مسلحي "أنصار الله" أحبطوا محاولة تسلل لقوات هادي عقب مواجهات عنيفة تكبدت خلالها قوات هادي قتلى وجرحى".
مشيراً إلى "مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات لقوات هادي في محيط مدرسة القعقاع بمديرية حيس".
في السياق، جاب مسلحو "أنصار الله" بمدرعات تابعة للتحالف شوارع مدينة الحديدة.
ونشر القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا صورتين في تغريدة على "تويتر"، أرفقهما بتعليق "من المدرعات التي تم الاستيلاء عليها من الساحل الغربي الجاح".
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