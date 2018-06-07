بالفيديو... أضخم رتل مدجج للجيش السوري إلى الجنوب مع قوات الاقتحام

تواصل وحدات من الجيش السوري توجهها باتجاه الجنوب السوري وذلك بعد أن أتم الجيش السوري عملية تحرير مناطق وأحياء دمشق وريف دمشق بالكامل من التنظيمات المسلحة، وتريد الدولة السورية طرد التنظيمات المسلحة من الجنوب بالكامل وصولا إلى الحدود الجنوبية لسوريا.

وبحسب موقع "مراسلون" السوري فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر أضخم رتل عسكري متوجه إلى درعا يتألف من عشرات الدبابات والآليات والراجمات في طريقه إلى المنطقة الجنوبية من سوريا.

© Sputnik . Mikhail Voskresenski المعلم: لا اتفاق حول الجنوب السوري إلا بشرط

وشبه الموقع ضخامة هذا الرتل بأنه يشبه الحملة العسكرية التي سبقت معركة الغوطة الشرقية حيث يضم الرتل الشاحنات المحملة بالدبابات وراجمات الصواريخ وشاحنات الذخيرة.

وتحمل إحدى دبابات الجيش السوري عبارة "قوات النمر"، كما يظهر في الرتل راجمات روسية تمت تغطيتها.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت في وقت سابق لموقع "مراسلون" أن المعركة القادمة ستمشل محافظة درعا مدينة وريفاً، بالإضافة لما تبقى من ريف السويداء الشمالي المتصل مع ريف درعا، حيث تنتشر "النصرة" والفصائل المسلحة المرتبطة بها.

وأشارت المصادر إلى أن جميع وحدات الجيش السوري ستكون مشاركة في هذه الحملة، وعلى رأسها القوة الضاربة في الجيش السوري والمختصة بالعمليات الاقتحامية.

وسبق وأن ألقت مروحيات الجيش السوري العديد من المنشورات طالبت فيها المسلحين في درعا الانضمام إلى المصالحة، والتي ستكون على غرار اتفاقيات الغوطة وريف حمص الشمالي، وذلك عبر استسلام المسلحين وتسوية أوضاع من يرغب وخروج الرافضين للتسوية وإطلاق سراح المخطوفين.