الاستخبارات العراقية تعقد اجتماعا مع وفود الدول المشاركة بمركز تبادل المعلومات

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان الاستخبارات، في بداية الاجتماع رحب مدير الاستخبارات العسكرية، رئيس المركز، برؤساء الوفود معربا عن ثقته بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطني والقومي داعيا إلى استمرار هذا التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على عصابات داعش الإرهابية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من القضايا الأمنية التي تهم الدول الأربعة والأمن الدولي والإقليمي وبحث سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن.
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