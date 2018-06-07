الاستخبارات العراقية تعقد اجتماعا مع وفود الدول المشاركة بمركز تبادل المعلومات

عقد مدير الاستخبارات العسكرية اجتماعا مع رؤساء وفود الدول المشاركة في مركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم العراق وسوريا وايران وروسيا.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان الاستخبارات، في بداية الاجتماع رحب مدير الاستخبارات العسكرية، رئيس المركز، برؤساء الوفود معربا عن ثقته بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطني والقومي داعيا إلى استمرار هذا التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على عصابات داعش الإرهابية.

في حين عبر رؤساء الوفود عن شكرهم وتقديرهم للعراق لاستضافته المركز على أراضيه معربين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها السيد مدير الاستخبارات العسكرية بصفته رئيسا للمركز والتي أسهمت في نجاحه بتقديم معلومات مهمة سارعت بتقويض نشاطات العصابات الإرهابية في العراق وسوريا.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من القضايا الأمنية التي تهم الدول الأربعة والأمن الدولي والإقليمي وبحث سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن.