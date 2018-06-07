مع تصاعد التوتر بين دول الخليج…. تحركات مكثفة للملك سلمان اليوم

شهد اليوم، الخميس 7 يونيو/حزيران، لقاءات مكثفة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

فقد استقبل العاهل السعودي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والوفد المرافق له، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي.

#خادم_الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس غينيا ويستقبل ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الأمة الكويتيhttps://t.co/g8lxe2O9Jn#صحيفة_مكة pic.twitter.com/h2NMvPjDDB — صحيفة مكة (@makkahnp) June 7, 2018

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وحضر المباحثات مستشار الملك أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك الأمير منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

واستقبل الملك سلمان، أيضا رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم. وتناول الجميع طعام الإفطار برفقة الملك سلمان.

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن بلادة مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة "إس-400" الروسية. وفقاً لصحيفة "لاموند" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة بالإشارة إلى الملك السعودي: "المملكة ستكون مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدمير هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك العمليات العسكرية".

وقد طلب الملك السعودي من الرئيس الفرنسي منع بيع منظومة "إس-400" إلى قطر، للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

Saudi king orders reopening of border with Qatar to pilgrims crossing to perform hajj https://t.co/X4krrQgtCJ pic.twitter.com/eMTTFEW1Xo — AFP news agency (@AFP) August 17, 2017

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت، أمس الأربعاء أنها أنشأت مع بريطانيا منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري، تزامنا مع مرور عام على مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لها.

ونقلت المجلة الرسمية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية "الطلائع"، عن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، قوله: "قمنا بإنشاء أول (سرب عملياتي) مع المملكة المتحدة".