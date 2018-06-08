دولتان خليجيتان بين أقل الدول دفعا لـ"الرشوة"...تعرف على ترتيب السعودية

احتلت دولتان عربيتان ترتيبا متقدما على قائمة تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، ويتناول نسب دفع الأموال بطرق غير موثقة (رشاوى) في التعاملات العامة بـ137 دولة.

أورد التقرير، الذي نشره موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" نتائج مسح شمل 137 دولة حول العالم، واعتمد على دراسة حجم الفساد في كل دول متضمنا أسئلة عن دفع أموال بطريقة غير موثقة (رشاوى) فيما يخص التعاملات مع الجهات الحكومية والضرائب وإجراءت الاستيراد والتصدير والحصول على التراخيص العامة.

© AP Photo / Hassan Ammar النيابة العامة في السعودية تبدأ تحقيقا في الفساد مع لم يتوصلوا لتسوية

وجاء ترتيب دول العالم حسب الفساد من الأقل إلى الأكثر فسادا وفقا لترتيب تصاعدي، حصلت فيه فنلندا على المرتبة الأولى كأقل الدول فسادا بدرجة 6.8، تلتها نيوزيلاندا، بـ6.7، وسنغافورة بذات الرقم، ثم أيسلاندا بـ6.6، ولوكسمبرج بـ6.4.

وتشير هذه الأرقام إلى أن تلك الدول حصلت على نسبة عالية من مؤشر النزاهة، الذي وضعه التقرير وحدده بالرقم (7).

وجاءت الإمارات في المرتبة رقم 6 على مؤشر التنافسية العالمي، تلتها الدنمارك، وسويسرا، وهونغ كونغ، ثم النرويج.

وجاءت قطر في المرتبة رقم 11 على مؤشر التنافسية العالمي، لتتصدر هي والإمارات قائمة الدول العربية الأقل فسادا.

وجاءت مملكة البحرين في المرتبة رقم 25، تلتها السعودية في المرتبة رقم 31، ثم عمان في المرتبة رقم 33، ثم الأردن في المرتبة رقم 42.

وجاءت مصر في المرتبة رقم 57، ثم الكويت في المرتبة رقم 70، والمغرب في المرتبة رقم 78، وتونس في المرتبة رقم 88، والجزائر في المرتبة رقم 92.

وجاءت لبنان في المرتبة رقم 21، ثم اليمن، التي تذيلت القائمة بين أكثر الدول فسادا وجاءت في المرتبة رقم 134.