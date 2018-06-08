تسجيل
02:08 08 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    قوات التحالف العربي في اليمن

    اليمن ... 31 قتيلا وجريحا بمعارك غرب مأرب

    © REUTERS / Faisal Nasser
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أحبطت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، هجوماً لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "أن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع عسكرية جنوب مديرية صرواح الواقعة غرب مارب".

    وأكد المصدر "أن قوات الرئيس هادي تمكنت بإسناد مدفعي من صد الهجوم، عقب مواجهات خلفت 20 قتيلاً من الحوثيين بينهم قيادي ميداني وعدداً من الجرحى".

    الجيش السوداني
    © AP Photo / Nasser Nasser
    قيادي في حزب المؤتمر السوداني: بقاء الجيش السوداني في اليمن يخضع لإعادة تقييم
    في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله شنوا هجوماً على مواقع لقوات هادي في تبة أم صياد بمنطقة المخدرة في صرواح، تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة عليها، اثر مواجهات خلفت 11 قتيلاً وجريحاً من الطرفين".

    وأضاف:

    أن عملية نوعية نفذها مقاتلو أنصار الله على تبة القناصين في صرواح، حيث اقتحموا مواقع قوات الرئيس هادي وكبدوا حاميتها قتلى وجرحى واغتنموا أسلحة وذخائر.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات دعما لقوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.

    انظر أيضا:

    منظمة دولية تسحب 71 موظفا من اليمن وتتحدث عن تهديدات
    قيادي في حزب المؤتمر السوداني: بقاء الجيش السوداني في اليمن يخضع لإعادة تقييم
    خطة جديدة للسلام في اليمن... البرلمان العراقي يقر إعادة فرز الأصوات... ورفض التواجد التركي في منبج
    الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل العمليات التي نفذها في اليمن
    اليمن... المبعوث الأممي يؤكد الحرص على حل قضية الحديدة سلميا
    غرق 46 مهاجرا في الطريق من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن
    سؤال مفاجئ من قطر إلى السعودية بشأن حرب اليمن
    إصابة ضابط كويتي بمعارك مع "أنصار الله" في اليمن
    اليمن... قيادات مؤتمرية تزور السعودية في مهمة مصالحة داخلية وخارجية
    الأمم المتحدة تدشن مرحلة جديدة من المفاوضات في اليمن تركز على الجانب الإنساني
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الحوثي, أنصار الله, السعودية, هادي عبد ربه, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    منازل مهجورة مغطاة بالنباتات الكثيفة في قرية هوتوان على جزيرة شينغشان بإقليم تشيجيانغ الشرقي الصيني، 31 مايو/ أيار 2018
    كل شيء فيها أخضر... تعرف على "المملكة الخضراء"
    كابوس ترامب من اللقاء الكوري السوري
    كابوس ترامب من اللقاء الكوري السوري
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك