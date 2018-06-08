اليمن ... 31 قتيلا وجريحا بمعارك غرب مأرب

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "أن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع عسكرية جنوب مديرية صرواح الواقعة غرب مارب".
وأكد المصدر "أن قوات الرئيس هادي تمكنت بإسناد مدفعي من صد الهجوم، عقب مواجهات خلفت 20 قتيلاً من الحوثيين بينهم قيادي ميداني وعدداً من الجرحى".
وأضاف:
أن عملية نوعية نفذها مقاتلو أنصار الله على تبة القناصين في صرواح، حيث اقتحموا مواقع قوات الرئيس هادي وكبدوا حاميتها قتلى وجرحى واغتنموا أسلحة وذخائر.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات دعما لقوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)