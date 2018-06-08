اليمن ... 31 قتيلا وجريحا بمعارك غرب مأرب

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "أن مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع عسكرية جنوب مديرية صرواح الواقعة غرب مارب".

وأكد المصدر "أن قوات الرئيس هادي تمكنت بإسناد مدفعي من صد الهجوم، عقب مواجهات خلفت 20 قتيلاً من الحوثيين بينهم قيادي ميداني وعدداً من الجرحى".

© AP Photo / Nasser Nasser قيادي في حزب المؤتمر السوداني: بقاء الجيش السوداني في اليمن يخضع لإعادة تقييم

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله شنوا هجوماً على مواقع لقوات هادي في تبة أم صياد بمنطقة المخدرة في صرواح، تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة عليها، اثر مواجهات خلفت 11 قتيلاً وجريحاً من الطرفين".

وأضاف:

أن عملية نوعية نفذها مقاتلو أنصار الله على تبة القناصين في صرواح، حيث اقتحموا مواقع قوات الرئيس هادي وكبدوا حاميتها قتلى وجرحى واغتنموا أسلحة وذخائر.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات دعما لقوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء.