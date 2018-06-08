اليمن... "أنصار الله" يسيطرون على مزوية في الجوف

تمكن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، أمس الخميس 7 يونيو/حزيران، من تحقيق تقدم ميداني في معارك مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد مصدر ميداني في جماعة أنصار الله بمحافظة الجوف لوكالة "سبوتنيك" "أن مسلحي الجماعة تمكنوا من السيطرة على كافة المواقع التي كان تتمركز فيها قوات هادي في منطقة مزوية شمال مديرية المتون الواقعة غرب الجوف، إثر هجوم واسع بغطاء مدفعي مكثف".

وأضاف المصدر "أن نحو 32 قتيلا وجريحا بينهم قيادات سقطوا في صفوف قوات هادي، كما تم إحراق مخزني ذخيرة تابعين لها خلال المعارك التي انتهت بالسيطرة الكاملة على منطقة مزوية".

في سياق متصل، تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله" في محافظة الحديدة غربي اليمن.