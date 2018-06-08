وزارة الدفاع بصنعاء تؤكد السيطرة على مديرية غرب الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية لأنصار الله "الحوثيين" سيطرتها على مديرية تابعة لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بعد معارك مع قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي".

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها "أنصار الله"، عن وزارة الدفاع في صنعاء، أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا، اليوم الجمعة 8 يونيو/ حزيران، من استكمال تحرير كامل مديرية المتون غرب محافظة الجوف.

وأضافت أن قوات الرئيس هادي تكبدت، بحسب المعلومات الأولية أكثر من خمسين قتيلا وعشرات الجرحى والأسرى، إضافة إلى تدمير عتاد حربي متنوع بقصف مدفعي على عدد من المخازن وفق معلومات وإحداثيات دقيقة.

وذكرت وزارة الدفاع في صنعاء أن العملية، التي نفذتها وحدات محترفة من الجيش واللجان الشعبية في جبهة مزوية، تعد استكمالا لتحرير كامل مديرية المتون التي تبعد 18 كيلو مترا عن مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

وأعلن رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود في الجيش اليمني العقيد عثمان الشايف تحرير كافة المرتفعات في جبال الظهرة الاستراتيجية، التي تعتبر البوابة الرئيسية لمركز مديرية برط العنان في محافظة الجوف، حسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر".

وأكد الشايف أن قوات اللواء الأول حرس حدود تمتد من قطاع القفال إلى جبل حبش وجبال الظهرة بما يعادل 100 كيلو متر وهي مساحة كبيرة استطاع اللواء تأمينها.